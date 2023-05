Milan-Samdporia, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News Pianeta Milan

Dopo la delusione in Europa il Milan deve ripartire per lo scatto finale in campionato. Ecco le probabili scelte di Pioli per Sabato.Si giocherà sabato sera Milan-Sampdoria, gara valida per la trentaseiesima giornata di Serie A in programma a San Siro. L'ultimo giocatore rossonero ad aver segnato in casa alla Samp, battuta al ...