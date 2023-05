Milan | Pedullà su Maldini | “Lecchinaggio ed errori gravi | almeno le scuse”

(Di giovedì 18 maggio 2023) Alfredo, noto esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all'operato di Paoloal

Si sofferma su due temi legati ae Inter, alla vigilia dell'euroderby di Champions, Alfredonel suo editoriale per Sportialia.com. Questi i passaggi principali, partendo da Leao... qualche tempo prima aveva rilasciato un'intervista al giornalista Alfredodel Corriere ... Eccole: - Il dirigente addetto agli arbitri del, Meani, che dice all'arbitro Rodomonti, dopo un ...ha aggiunto che lo avrebbe tenuto in campo per tutto il match o eventualmente avrebbe ...riguarda invece il nuovo direttore sportivo si parla del possibile ingaggio di Ricky Massara del...