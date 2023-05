(Di giovedì 18 maggio 2023) Nel corso delle duel'Inter in Champions League ilnon è mai andato in gol e l'attacco continua are

... niente di personale ma se dovesse arrivare una proposta di una big (ilé in pole), la porta ... Non abbiamoproblema personale, sono solo scelte tecniche, è quello che vedo nel campo e sono ...... ma abbiamo fatto quattro pareggi contro squadre del calibro di, Juve, Roma e Sassuolo e non ... Immancabile, di riflesso, la panoramica sulla situazione di Arnautovic: 'Non abbiamoproblema ...... blocca Magro in due tempi 5 Debenedetti mette un pallone in area, macompagno lo aggancia, ... allora allenati dalla coppia Juric - Corradi, batterono ilcon un netto 5 - 0 dinanzi a più ...

Milan, nessun gol nelle due semifinali contro l’Inter: l’attacco fatica Pianeta Milan

Thiago verso la Cremonese: "Faccio solo scelte tecniche, per il bene dei rossoblù. Siamo andati ben oltre le aspettative" ...Thiago Motta, allenatore del Bologna, parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida con la Cremonese: "Vorrei esprimere cordoglio alle famiglie delle vittime dell'alluvione di questi giorni. Vol ...