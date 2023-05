di XavierNella grande corsa verso un posto in Champions League, l'Inter vola, l'Atalanta e ilfranano. Il verdetto degli anticipi della trentunesima giornata non poteva essere più chiaro: ...Gli argomenti sono stati vari, dalla semifinale di Champions trae Inter alla questione Giuntoli fino al difensore napoletano Kim, una delle sorprese di questo campionato.: "Kim è ......tra Inzaghi e Pioli si è parlato in diretta con il direttore Xaviersu Calciomercato.it in onda su TV Play: 'Questo primo atto delle semifinali è motivo di grande orgoglio per Inter,...

Milan, Jacobelli: “Sono d’accordo con Maldini. Stagione da 8” Pianeta Milan

Intervenuto ai microfoni di Radio BiancoNera, Xavier Jacobelli ha parlato di alcuni temi riguardanti la Juventus: "Cambio di panchina con l'arrivo di Giuntoli Troppo presto per dirlo. La Juve ha ...Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul Milan: D’accordo con le ...