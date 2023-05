Per concludere, ildi Roberto Bertuzzo, forte del 5 - 0 maturato al "", sancisce il suo passaggio ai quarti di finale rifilando altre due reti al Modena di Mirco Martinelli. Ottavi di ...Restando in Lombardia, l'Inter di Simone Fautario e ildi Roberto Bertuzzo, entrambe ... chiamato a tentare una vera e propria impresa dopo il 5 - 0 incassato al "" (davanti a 1.000 ...In Under 15, oltre 1.000 spettatori al "" per Modena -lunedì 8 maggio 2023 Sono Parma e Atalanta le ultime due qualificate ai quarti di finale del campionato Under 17 Serie A e B . Nel ...

Milan, Braglia: “Stagione inferiore allo scorso anno, ma…” Pianeta Milan

Il Mercato va indovinato." Braglia:" Origi uno sbaglio ma Pioli è il valore aggiunto." - Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni Maldini e Pioli hanno analizzato la situazione del Milan, che ...L'Inter è in finale di Champions League. Così l’ex portiere Simone Braglia ha parlato del doppio confronto vinto col Milan ...