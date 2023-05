Michelin - I pneumatici si sviluppano con il 'pilota virtuale'

Leggi su quattroruote

(Di giovedì 18 maggio 2023) "Se prima, per sviluppare un penumatico utilizzavamo un camion carico di gomme, oggi basta un software". Con queste parole Matthieu Bonardel, Head ofMotorsport, sintetizza il ruolo sempre più centrale delle simulazioni nella progettazione deiper auto. In numeri, il concetto è ancora più eloquente: per, il tempo di utilizzo degli strumenti digitali è aumentato dal 20 all'80% nel corso degli ultimi anni, mentre le ore trascorse in pista sono calate dall'80 al 20%. Il vantaggio? Riduzione dei costi, dei tempi e minor impatto ambientale. Simulazione a 360 gradi. Per toccare con mano la tecnologia a supporto dell'industria della gomma abbiamo visitato la sede dell'Art Grand Prix - squadra di F.2 fondata da FrédéricVasseure Nicolas Todt, che ha sfornato campioni come Vettel, Hamilton e Leclerc - per provare il ...