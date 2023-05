Michele Mazzucato e Tommaso Saggioro | bambini travolti dal crollo della ghiacciaia | chiesta l' archiviazione Ira delle famiglie

(Di giovedì 18 maggio 2023) Nessun colpevole per la morte di Micky e Tommy, i duedi 7 annidaldi unanel Veronese. Ma i genitori non ci stanno. A quasi due anni dalla tragedia, la procura...

Nati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro e cresciuti insieme fin dai primissimi anni di vita,e Tommaso Saggioro erano amici del cuore. Inseparabili in ogni loro avventura, ...

Nessun colpevole per la morte di Micky e Tommy, i due bambini di 7 anni travolti dal crollo di una ghiacciaia nel Veronese. Ma i genitori non ci stanno. A quasi due anni dalla tragedia, la ...Verona, la morte di Micky e Tommy, i loro amichetti rimasti feriti nel dramma in malga. Arriva la decisione delle famiglie: «Chiediamo la riapertura dell’inchiesta, i bambini non finiranno nel dimenti ...