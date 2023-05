Michael Schumacher | adesso non ci sono più dubbi | la scelta è definitiva

(Di giovedì 18 maggio 2023) Da anni non si hanno notizie certe su di lui, ma rispetto ac’è qualcosa che non può essere messo in discussione: laè fatta. Con 7 Mondiali vinti e 91 Gran Premi da primo indiscusso,è una leggenda dell’automobilismo mondiale. L’ex pilota tedesco ha impressionato con il suo talento e la sua personalità, distinguendosi con le scuderie Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes. La sua carriera da professionista avrebbe raggiunto un livello leggendario a prescindere, ma negli anni questo aspetto si è intensificato in seguito all’incidente sulla neve, le cui conseguenzestate gravi ma rispetto alle quali si sa molto poco. La famiglia si occupa dell’ex fuoriclasse nel modo più riservato possibile, ma col tempo non si mitiga la nostalgia per i ...

... in pratica dalle stagioni appena successive alla dorata era di. Il 2023 non è partito con il piede giusto per la Ferrari, sia a livello di risultati - un solo podio in cinque GP - ...... da Theodore Roosevelt (James Gammon di Major League) a Leo Tolstoj (Gough, l'Alfred del Batman di Tim Burton e Joel). George Hall ha concluso gli episodi interpretando il ...La guerra tra Rosberg e Hamilton Finito il triennio della coppia composta dae Nico Rosberg , nel 2013 la Mercedes promosse al posto del sette volte iridato tedesco (ritiratosi definitivamente dalla F1) Lewis Hamilton , reduce da sette anni con la McLaren e ...

Michael Schumacher, la moglie Corinna ritrova l'amore con lui: lo ama alla follia SoloMotori

La moglie di Schumi ha sempre dedicato tutte le sue cure per stare accanto al marito. Oggi però nasce una nuova stella ...Prima, vera, tappa europea per il Mondiale di Formula 1. D’accordo, dal punto di vista prettamente geografico Baku è in Europa, cionondimeno la città edificata sulle coste del Mar Caspio è posta lette ...