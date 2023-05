(Di giovedì 18 maggio 2023)Bay: "Non vedo l'ora di svelare uno dei crimini più contorti del secolo". Investigationha annunciato di aver concluso un accordo con il registaBay per la produzione esecutiva di una nuova. Kathleen Finch, Presidente e Chief Content Officer del gruppo US Networks di Warner Bros., ha dato l'annuncio durante la presentazione degli upfront della società al Madison Square Garden di New York. La, che metterà a nudo una terrificante e poco conosciuta storia di cronaca nera, sarà trasmessa nel 2024. Fa parte della strategia generale della Warner Bros.di aumentare i suoi contenuti di questo genere, decisione che precede lo sciopero della Writers Guild …

Investigation Discovery ha annunciato di aver concluso un accordo con il registaper la produzione esecutiva di una nuova docu - serie true crime. Kathleen Finch, Presidente e Chief Content Officer del gruppo US Networks di Warner Bros. Discovery, ha dato l'annuncio ...... Serie A e molto altro! Clicca qui e scopri tutte le offerte attive IN ONDA OGGI CON IL PACCHETTO SKY CINEMA 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi War - movie dicon John Krasinski. ...Co - prodotta da Amazon Studios, Paramount Television Studios e Skydance Television, la serie ha come executive producer Allyson Seeger, Andrew Form, John Krasinski, Brad Fuller,e John ...

Michael Bay produrrà una docu-serie true crime per Discovery Movieplayer

Investigation Discovery collaborerà con Michael Bay per la produzione di una nuova serie documentaristica True Crime.Michael Bay si cimenterà nella produzione di una docuserie true crime per Discovery Investigation, debutterà nel 2024 ...