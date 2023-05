Metto la carne macinata nello stampo e preparo questo souffé favoloso

Leggi su donnaup

(Di giovedì 18 maggio 2023), uova e formaggio danno vita ad un soufflé insolito e. Un abbraccio tra una base croccantina e un ripieno morbido, soffice, scioglievole e filante cingerà l’appetito dei vostri ospiti e vi assicura un successo incredibile. Il fatto è che siamo di fronte ad un piatto davvero originale, perfetto per essere servito come antipasto per aprire una cena informale, o come secondo, da accompagnare con un’insalata fresca di stagione. Comunque lo si voglia portare in tavola, incanterà per la sua golosità e soddisferà anche i più esigenti tra i vostri amici. Semplice da realizzare, sortisce sempre un grande effetto per la sua presentazione trionfale e insolita: pare una ciambella salata, ma non ha nulla in comune con un rustico. È ricercato, raffinato e particolarissimo! Che aspettate allora? Mettetevi al lavoro, si ...