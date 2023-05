Meteo | breve tregua maltempo ma nel weekend torna la pioggia

(Di giovedì 18 maggio 2023)dalnelle prossime ore, anche se piogge sparse interesseranno ancora l'Italia, soprattutto con fenomeni a sviluppo pomeridiano. Con l'arrivo del, però, una nuova ondata disi abbatterà sulla nostra Penisola per la risalita di un minimo depressionario dal nord Africa. Attesi fenomeni diffusi da nord a sud, ma probabilmente più intensi su nord-ovest, Calabria e isole maggiori. Gli ultimi aggiornamenti del CentroItaliano mostrano per la prossima settimana una maggiore ingerenza dell'anticiclone sull'Europa occidentale. I suoi massimi resteranno però confinati sull'oceano Atlantico e correnti più fresche in quota porteranno ancora acquazzoni e temporali pomeridiani sull'Italia.

... "Questo è solo un primo momento di solidarietà e aiuto, altri potranno a, sempre tenendo presente che anche sul nostro territorio c'è ancora un'allerta"rossa". Intanto però non si può ...L'AQUILA -tregua del maltempo: c'è un temporaneo miglioramento ma all'orizzonte si avvicina un nuovo ciclone. Sono le previsioni di Andrea Garbinato , responsabile della redazione del sito www.iLMeteo.it. ...Le previsioniper i prossimi giorni . Ci sarà unatregua dal maltempo nelle prossime ore, anche se piogge sparse interesseranno ancora l'Italia, soprattutto con fenomeni a sviluppo pomeridiano. ...

La sede del Comitato Locale di Cesena della Croce Rossa è stata devastata dall'acqua che ha allagato la struttura. Distrutte molte attrezzature di valore. Si stimano almeno 20 giorni per un ripristino ...Maggio 2023 si mette in evidenza per essere un mese molto piovoso, anche attraverso eventi alluvionali. C'è da notare come solo alcune zone d'Italia 'pesano' molto (Emilia Romagna, Marche, Campania) a ...