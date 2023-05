Meret | “In Trentino si lavora sempre bene” | poi le parole splendide sullo Scudetto

(Di giovedì 18 maggio 2023) Durante la conferenza di presentazione del ritiro del Napoli, che si terrà quest’estate probabilmente tra il 14 e il 25 luglio, ancora una volta a Dimaro Folgarida, in Val di Sole in. Ad affiancare Aurelio De Laurentiis è stato Alex, portiere azzurro. Di seguente le sue dichiarazioni: Sul ritiro: “Ormai ne ho fatti diversi. Sied è un piacere tornarci. C’è la temperatura che ci permette dire con serenità davanti ai tifosi che sonopresenti. È una fase delicata della stagione, perché si prepara tutto l’anno e si provano cose nuove. Poterre con serenità al meglio ècosa giusta. Quest’anno il seguito sarà ancora di più e non può farci piacere” Conferenza Ritiro Napoli ...

De Laurentiis ha voluto ringraziare, pure lui in conferenza stampa, per il suo contributo. SU MERET - 'Devo ringraziare Meret, che è sempre stato criticato ingiustamente. Invece ha fatto un campionato eccezionale'. LA PREPARAZIONE - 'A noi piace andare in ritiro. Abbiamo ricevuto tanti inviti'

Stavolta l'allenatore non c'è alla presentazione del ritiro a Dimaro. Il presidente fa i complimenti a Meret e invita Fiorello alla festa scudetto del 4 giugno. Lazzaroni: "È la festa dei tifosi, ci sarà la coppa. Stiamo gestendo con Valentina De Laurentiis e il Trentino Marketing per le celebrazioni"