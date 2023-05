Meloni e Kishida aprono il G7 | tra i temi sanzioni a Mosca e tensioni con la Cina

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo uno scalo tecnico in Alaska, la premier Giorgiaè atterrata a Hiroshima, la città giapponese che da domani fino al 21 maggio accoglierà i leader dei paesi del G7 per il summit che si concentrerà sulla guerra in Ucraina, con il rafforzamento dellecontro la Russia, ma anche...

18 mag 09:52: "Condoglianze per le vittime del maltempo" 'Benvenuta in Giappone, sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città. Esprimo le mie condoglianze per le vittime ...... lo scorso gennaio, ha segnato un cambio di paradigma ufficiale nei rapporti tra Italia e Giappone: proprio in quell'occasione, infatti,hanno deciso di elevare le relazioni ...... in questa fase è fondamentale che noi lavoriamo insieme per la sicurezza" in generale, "e per la sicurezza economica" nello specifico, ha rimarcatoha sottolineato la rilevanza dei ...

Giorgia Meloni è arrivata nella notte, dopo un lungo viaggio che dall’Islanda, a Reykjavik dove si è tenuto il Consiglio d’Europa, ha visto la delegazione italiana costretta a fare scalo tecnico in ...L’amministrazione Biden è stata abile e decisiva nel tenere insieme gli alleati occidentali sull’Ucraina, ma cosa succederà se nei prossimi mesi il presidente americano (nella foto a Hiroshima con il ...