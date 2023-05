Meloni e Kishida aprono il G7 | sempre più in lockdown

(Di giovedì 18 maggio 2023) Tokyo, dalla nostra inviata. Il bilaterale che ha anticipato il summit di Hiroshima, che ufficialmente inizia domani, è stato quello tra il primo ministro giapponese, Fumio, padrone di casa e presidente di turno del G7, e la presidente del Consiglio italiana, Giorgia. Più che una gentilezza diplomatica per l’unica donna leader che partecipa a questo G7, è stato un incontro-staffetta: il prossimo anno la presidenza di turno è italiana, e nel cerimoniale diplomatico il paese che riceve il testimone lavora a stretto contatto con quello ospitante. La delegazione di Palazzo Chigi è arrivata al Rihga hotel - la location ufficiale di tutti i bilaterali di questo vertice – attorno alle quattro del pomeriggio, proprio mentre l’Air Force One del presidente americano Joe Biden atterrava a Hiroshima.e ...

'Siamo due potenze regionali e abbiamo delle responsabilità, ed è fondamentale che lavoriamo insieme per la sicurezza, e per la sicurezza economica', ha detto

"Benvenuta Giorgia a Hiroshima, sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città", ha detto il premier Kishida. "Esprimo le mie condoglianze per i danni causati e per le vittime del maltempo in ..."