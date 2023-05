Meloni è cambiata | l’opposizione se ne faccia una ragione e si adegui

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 18 maggio 2023) Al direttore - Diciamocelo pure: viviamo un’epoca strana, in cui, venute meno le ideologie, le velleità imperiali e, in fondo, le fedi in qualche assoluto, ci sentiamo costretti continuamente a ripensare i nostri convincimenti, le certezze, le idiosincrasie o antipatie, a scompaginare i princìpi su cui fondare un’identità della quale siamo sempre meno certi. Così, per rassicurare noi stessi del fatto di essere davvero antifascisti, esigiamo che sia Giorgiaa dichiararsi tale: ci accontentiamo che lo dica lei, testuale. Solo allora potremo confortarci: se certe nostre consonanze con un capo del governo erede del fascismo ci preoccupavano non poco, ora che Giorgia è ormai “antifascista” per sua stessa ammissione, possiamo dare il via libera a modi di sentire che sospettavamo “di destra”, dei quali ci vergognavamo non poco. Anche al fatto – clamoroso per chi si ...