Meloni a Hiroshima per il G7 Bilaterale con il premier giapponese Kishida  

(Di giovedì 18 maggio 2023) AGI - "Benvenuta in Giappone, sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città". Il primo ministroFumioha accolto il presidente del Consiglio Giorgiaprima dell'inizio deltra i due. "Nella mia visita a Roma abbiamo deciso di elevare i nostri rapporti a partenariato strategico. Sono molto lieto che sono giunti a un'intesa i negoziati di collaborazione cinematografica" tra Italia e Giappone, ha detto. "È mia ferma intenzione lavorare in stretta relazione con l'Italia in vista del G7 dell'anno prossimo". "Sono molto contenta di essere qui, voglio rivolgerti le mie congratulazioni per la tua determinazione e serietà con la quale stai gestendo il G7 in un anno sicuramente non facile e che continua a essere non facile". Queste le parole con cui ...

Con riferimento ai Paesi emergenti, il primo ministro dell'India, Narendra Modi, ha illustrato ai leader del G7 riuniti adieci proposte per far fronte alle più pressanti problematiche ...Giappone, 20 maggio 2023 Le immagini dell'incontro bilaterale tra il Presidente del Consiglioe il Presidente ucraino Zelensky. L'incontro a, dove è in corso il vertice del G7.Giappone, 20 maggio 2023 Le immagini dell'incontro bilaterale tra il Presidente del Consiglioe il Presidente francese Macron. L'incontro a, dove è in corso il vertice del G7.

che ha spiazzato in primis Meloni, e poi gli altri presenti, visto che il tema non era neppure in agenda. La carriera politica di questo personaggio è tuttavia ricca di episodi controversi. E il passo ...Passata da Roma, Berlino, Parigi e Londra, l'offensiva diplomatica di Zelensky prosegue al G7 di Hiroshima. In calendario, dopo gli incontri con Giorgia Meloni e il premier britannico Rishi Sunak, ...