(Di giovedì 18 maggio 2023) Il 27 maggio, i pugili lombardi Jessica Bellusci, Daniele Reggi e Alex Foglia competeranno per le qualificazioni alle semifinali regionali. La serata è gratuita ed è organizzata dalla scuola di pugilato Testudo e l'associazione Olympia 2023

Melegnano, Piazza Vittoria si trasforma in ring per la "Boxing Night" 7giorni

Si è tenuta ieri sera nella sala della battaglia del Castello di Melegnano la conferenza stampa per la "Melegnano Boxing Night" il primo evento dedicato interamente al mondo della boxe il prossimo 27 ...