Melandri | Mondiale MotoGp imprevedibile | ma Bagnaia resta il favorito

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Questoed è anche il bello delle corse, ma sulla carta credo chesia il, perché a parte tutto mi sembra il più completo. Bezzecchi è molto forte ma alla distanza credo cheverrà fuori e anche la Ducati lavorerà sicuramente per far si che il Team ufficiale riesca a prevalere". E' questa l'analisi deldidi quest'anno dell'ex pilota Marcoall'Adnkronos e sulle possibilità di successo dei piloti italiani con Peccoe Marco Bezzecchi in vetta alla classifica piloti distanziati di un solo punto.è stato Campione del mondo della classe 250 nel 2002, è primatista italiano di vittorie nel Campionato ...

Bianchi su Yamaha; Lavado su un'altra Yamaha, la 250 TZ condotta ai successi nel 1983 e 1986; Lazzarini in sella alla Benelli 250 del 1969; sull'Aprilia 250 del titolo conquistato ... in sella all'Aprilia 250 del 2002, Uncini sulla Suzuki RG Gamma 500 del titolo 1982, Lavado con la Yamaha 250 TZ che lo portò ai trionfi nel 1983 e 1986, Lazzarini ha inforcato la ...

I grandi campioni del motociclismo hanno sventolato la bandiera a scacchi ad ASI MotoShow dopo tre giorni di festa (da venerdì 12 a domenica 14 maggio) presso l'Autodromo Riccardo Paletti di Varano de ...