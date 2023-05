Medvedev-Tsitsipas in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Internazionali d’Italia 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Daniilaffronterà Stefanosnelladegli, in programma dall’8 al 21 maggio al Foro Italico di Roma. Si tratta di gran lunga del miglior risultato della carriera per il russo a Roma, dove non aveva mai vinto una partita prima di quest’anno.invece prova a pareggiare la finale dello scorso anno. Ovviamente i due si sono già incrociati in un elevato numero di occasioni nel corso degli ultimi anni. Il russo è in vantaggio, avendo vinto sette degli undici scontri diretti, ma il tennista ellenico si è aggiudicato le ultime due sfide, disputate rispettivamente a Cincinnati e alle ATP Finals di Torino. Sulla terra rossa il bilancio è in parità:ebbe la meglio a Monte-Carlo nell’ormai ...

Così Daniilin conferenza stampa dopo la vittoria su Yannick Hanfmann che lo qualifica per ... Poi anche dalla mia parte ci sono Borna Coric e. Stefanos in particolare è sempre stato ...Daniilaspetta il vincente dell'ultimo quarto di finale, che vedrà opposti il croato Borna Coric al greco Stefanos. "Sentivo in allenamento che stavo giocando sempre meglio, è ...Rune e Ruud nella parte sopra sono degli specialisti e lo stesso vale per. Però sto giocando bene e sono sicuro che darò fastidio al mio avversario in semifinale".ha poi ...

Roma, Tsitsipas chiude i quarti. Un minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Romagna La Gazzetta dello Sport

Esulta Stefanos Tsitsipas nel secondo match di quarti di finale agli Internazionali d'Italia. Il tennista ellenico ha avuto la meglio contro il croato Borna Coric con il punteggio di 6-3 6-4, in una s ...Stefanos Tsitsipas è in semifinale agli Internazionali Bnl d'Italia. Al greco – numero 5 Atp e quinta testa di serie – bastano due set 6-3 6-4 per superare ai quarti il croato Borna Coric, n. 16 Atp e ...