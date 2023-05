Medvedev-Hanfmann oggi in tv | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2023

(Di giovedì 18 maggio 2023) Daniilse la vedrà contro Yannicknei quarti di finale degli, quinto Masters 1000 della stagione in programma sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. Il russo è in grande fiducia. Da qualche settimana a questa parte, infatti, sta esprimendo il miglior tennis della carriera a livello di rosso. È lui l’indiziato numero uno per giungere in semifinale, dove se la vedrebbe contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure il croato Borna Coric., però, dovrà essere bravo a non sottovalutare il bombardiere tedesco, reduce da sei match vinti consecutivamente tra qualificazioni e tabellone principale. Tra i due sarà il primo scontro diretto. La terra rossa potrebbe favorire le traiettorie del teutonico. Il campione sovietico, ...

Domani (giovedì) in campo gli altri due quarti cone Tsitsipas Domani in campo le altre due sfide di quarti di finale: il qualificato tedesco, capace di battere in tre set il russo ...20 maggio Rune (DAN) - Ruud (NOR)(RUS)/(GER) - Tsitsipas (GRE)/ Coric (CRO) Finale. 21 maggio Ottavi di finale: risultati di oggi. 16 maggio Djokovic (SRB) - Norrie (GBR) 6 - 3; 6 -...I risultati dei quarti di finale [1] Dj okovic vs [7] Rune 2 - 6, 6 - 4, 2 - 6 [4] Ruud vs [24] Cerundolo 7 - 6, 6 - 4 [Q]vs [3]- giovedì ore 15 [5] Tsitsipas vs [15] Coric - ...

Dove vedere Medvedev-Hanfmann e Tsitsipas-Coric all’Atp di Roma Corriere della Sera

Sono in programma quest'oggi gli ultimi due quarti di finale del Masters 1000 di Roma. Holger Rune e Casper Ruud hanno già staccato il biglietto per la semifinale e dovrebbero essere raggiunti da Dani ...Comincia a ridursi il quantitativo di match agli Internazionali d'Italia 2023. Il Foro Italico di Roma, quest'oggi, oltre ai doppi WTA accoglie anche i restanti quarti di finale per quel che concerne ...