Maxi-sbancamento abusivo sulla spiaggia di Lago Patria | la denuncia di Sabatino e Borrelli

Leggi su teleclubitalia

(Di giovedì 18 maggio 2023) Circa 3mila metri quadri di dune sbancati in modocon danni alla vegetazione ed a tutto l’ecosistema. Il litorale domitio è ancora sotto attacco come dimostra l’episodio avvenuto nei giorni scorsidi, in territorio di Castel Volturno. Sul caso indaga la Guardia Costiera che ha sequestrato l’area interessata. Domenica sera L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.