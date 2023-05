Mattinata nuvolosa | nel pomeriggio le piogge

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ecco le previsioni di oggi, a cura del Ivan Malaspina, del Centro Meteo Lombardo. Il posizionamento tra Oceano Atlantico e nord Europa dell’Anticiclone delle Azzorre permetterà per tutta la settimana a fresche correnti da nord/est di raggiungere il Mediterraneo, mantenendo attiva per diversi giorni una circolazione depressionaria. Il tempo sulla nostra regione sarà pertanto caratterizzato da estrema variabilità con prevalenza di nuvole alternate a rovesci sparsi, questi ultimi più frequenti e diffusi su Prealpi e laghi. Probabile maggiore coinvolgimento anche della pianura a partire dalla fine della settimana. Le temperature non subiranno grandi variazioni nei prossimi giorni e saranno influenzate prevalentemente dal livello di coperturacon valori massimi intorno ai 20 gradi in Valpadana. Tempo Previsto: al mattino nuvoloso sulle Alpi, molto nuvoloso o ...

Mattinata nuvolosa, le piogge nel pomeriggio BergamoNews.it

Anche in Campania, in misura di gran lunga ridotta, si registrano oggi alcuni disagi: a Pomigliano d'Arco, nella provincia di Napoli, nella mattinata odierna ... meteo gialla fino alle ore 21. "Cielo ...Lungo il Savena le criticità si infittiscono, dopo le evacuazioni di ieri sera in zona San Ruffillo a metà della mattinata odierna il Comune di Bologna ha diramato una nuova ordinanza. "A causa del pr ...