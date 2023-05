Matteo Paolillo | Mare fuori | il primo album e quello che non si vede mai se credi ai social

Il Carmine di Mare Fuori , duro, tenero e scostante, fatto per dividere il pubblico ha poco a che vedere con. Il giovanissimo attore e musicista lanciato dal grande successo di Mare fuori lo ha velocemente raddoppiato. Sullo schermo e sul versante sonoro. E' dila voce in 'O ..., 27 anni, salernitano, l' Edoardo di Mare fuori , canta e ha scritto con Lolloflow e il compositore Stefano Lentini la canzone diventata un inno 'O mar for . Abbonati per leggere ...La serie darà anche ampio spazio a, che nella fiction interpreta Edoardo Conte. Inoltre, l'attore è anche l'autore della sigla 'O Mar For'. Durante il Festival di Sanremo 2023, ...

Matteo Paolillo, la star di "Mare fuori": "Dico grazie alla mia famiglia, sono loro la mia forza" la Repubblica

L'attore, autore e musicista presenta "Con te" con il singolo "Liberatemi" e il tour in partenza. Parla del suo privato e delle illusioni di cui diffidare ...