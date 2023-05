Matteo Paolillo | il suo disco d’esordio è Come te

(Di giovedì 18 maggio 2023)te è il primodi, protagonista della serie dei record Mare fuori Dopo Liberatemi e dopo il successo di Origami all’alba, colonna sonora della terza stagione della fortunatissima serie tv Mare Fuori, che ha scalato le classifiche musicali dal giorno della sua pubblicazione, domani 19 maggio escete il primo album diper ADA Music Italy.incontrerà i fan in tre importanti appuntamenti a Milano, Napoli e Roma: 19 maggio a Milano – Feltrinelli City Life – Piazza Tre Torri – ore 16.0020 maggio a (Na) cc Vulcano Buono – ore 16,3021 maggio a Valmontone (RM) Valmontone Outlet – ore 16.00 L’album è in preorder disponibile sullo shop di Warner Music Italy in versione limitata autografata in bundle con i ...

Il Carmine di Mare Fuori , duro, tenero e scostante, fatto per dividere il pubblico ha poco a che vedere con. Il giovanissimo attore e musicista lanciato dal grande successo di Mare fuori lo ha velocemente raddoppiato. Sullo schermo e sul versante sonoro. E' dila voce in 'O ..., 27 anni, salernitano, l' Edoardo di Mare fuori , canta e ha scritto con Lolloflow e il compositore Stefano Lentini la canzone diventata un inno 'O mar for . Abbonati per leggere ...La serie darà anche ampio spazio a, che nella fiction interpreta Edoardo Conte. Inoltre, l'attore è anche l'autore della sigla 'O Mar For'. Durante il Festival di Sanremo 2023, ...

Matteo Paolillo, la star di "Mare fuori": "Dico grazie alla mia famiglia, sono loro la mia forza" la Repubblica

L'attore, autore e musicista presenta "Con te" con il singolo "Liberatemi" e il tour in partenza. Parla del suo privato e delle illusioni di cui diffidare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...