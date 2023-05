(Di giovedì 18 maggio 2023) L'emergenza corre sul telefono del direttore della clinica veterinaria di Russi: "Bisogna che ti metti sulla strada, sta arrivando l'acqua". E via, sulle strade sterrate, in una continua gara contro fiumi e canali. Sinora ne hati 80

RUSSI (RAVENNA) - L'emergenza corre sul telefono del dottor, direttore della clinica veterinaria di Russi. "Dove sei esattamente Bisogna che ti metti sulla strada, sta arrivando l'acqua". E via, sulle strade sterrate, in una continua gara ...'Qui non ci sono solo fattorie e allevamenti - spiegano la veterinaria Matilde Bandini e il responsabile della clinica,- tanti privati hanno il loro 'cavallo da cortile''. Sono ...

Matteo Galliani, il veterinario che salva i cavalli e gli asini dall'alluvione La Repubblica

L'emergenza corre sul telefono del direttore della clinica veterinaria di Russi: "Bisogna che ti metti sulla strada, sta arrivando l'acqua".La disperata richiesta di aiuto di Rossella Tozzi di «Chiocce Romagnole» nelle campagne a 17 chilometri da Faenza: «Siamo rifugiati al piano alto e gli animali sono in ipotermia» ...