Difesteggia trent'anni di carriera con la raccolta '30 anni insieme', in uscita il 19 maggio. Nell'album ci sono undici brani storici è l'inedito 'Una canzone brutta' cantato insieme ...Leggi AncheDi, "Prendimi l'anima" è un invito a ritrovare le relazioni vere A circa cinque anni di distanza dal suo ultimo album da studio 'Dal profondo', pubblica questa raccolta che ripercorre ......la stagione appena andata in archivio è stata da incorniciare non solo per la vittoria del...70), seguito da Beato Bonaventura (20,60) e Calcio San(20,85). Più indietro la ...

Massimo Di Cataldo festeggia 30 anni di carriera con... "Una canzone brutta" TGCOM

BACOLI – Maurizio De Giovanni arriva a Bacoli. Il noto scrittore e sceneggiatore presenterà oggi il suo ultimo romanzo giallo dal titolo “Sorelle – Una storia di Sara”, che rientra nella saga di libri ...Il tredicesimo appuntamento con Velò, la rubrica di TVSEI interamente dedicata al mondo del ciclismo, avrà il Giro d’Italia come tema principale della serata. Ci si avvicina alle grandi montagne, alla ...