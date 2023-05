Martin Scorsese spiega perché ha rinunciato alla regia di Schindler' s List dopo L' ultima tentazione di Cristo

e la sua societa' di produzione Sikelia sono stati portati in tribunale per aver fatto marcia indietro su un accordo per la realizzazione di un film sulla Seconda Guerra Mondiale. La ...In attesa del debutto al Festival di Cannes con il suo Killers of the Flower Moon ,è stato coinvolto in una causa legale, intentata a lui e alla sua società di produzione, la Sikelia Productions . L'accusa ritiene che il filmmaker statunitense abbia rinnegato un ...Nel corso della sua lunga intervista a Deadline,ha parlato delle occasioni mancate per tornare a collaborare con Robert De Niro in The Departed e Gangs of New York . In Killers of the Flower Moon De Niro reciterà per la decima volta ...

Martin Scorsese: «Ora che ho capito cosa può essere il cinema, è troppo tardi» Rolling Stone Italia

Il regista Martin Scorsese ha rivelato i motivi per cui ha rinunciato alla regia di Schindler's List dopo aver lavorato allo sviluppo del progetto.Martin Scorsese e la sua societa' di produzione Sikelia sono stati portati in tribunale per aver fatto marcia indietro su un accordo per la realizzazione di un film sulla Seconda Guerra Mondiale. (ANS ...