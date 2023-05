Martin Scorsese | Sono vecchio Voglio continuare a raccontare storie | ma non c' è più tempo

, il cui attesissimo nuovo film, Killers of the Flower Moon , sarà presentato in anteprima al Festival di Cannes 2023, parla senza censure della sua mortalità. Parlando del suo ultimo ...Shutter Island: è un film del 2010 diretto da,sicuramente uno dei migliori che è riuscito a rappresentare le conseguenze più gravi di un trauma psicologo . Quando è grande, infatti,il ...ha svelato il motivo per cui ha deciso di lasciare la regia di Schindler's List a Steven Spielberg. Il regista, ripercorrendo la sua carriera con Deadline , ha spiegato cosa l'ha ...

Il suo ultimo film, Killers of the Flower Moon, viene presentato in anteprima al Festival di Cannes. Ma per il regista è tempo di nuove consapevolezze: «Mi si è aperto davanti il mondo intero, ma orma ...Martin Scorsese e la sua societa' di produzione Sikelia sono stati portati in tribunale per aver fatto marcia indietro su un accordo per la realizzazione di un film sulla Seconda Guerra Mondiale. (ANS ...