Marialga | la birra con alghe di mare di Marianna Vitale

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) Colore giallo paglierino, odore intenso di, sentori di malto e note salmastre: è “” lafermentata in botte a base di lattuga diche porta la firma di, chef stella Michelin di SUD Ristorante a Quarto (Napoli). Un progetto nato in collaborazione con Armando Romito di Maestri del Sannio,io di Cerreto Sannita (Benevento), specializzato nella produzione di birre acide che nascono per raccontare la sua terra e i suoi prodotti, dai grani antichi autoctoni come la Romanella ai frutti dimenticati come le sorbe. La fermentazione spontanea, da cui derivano le birre acide, rappresenta una dimensione a sé nella produzioneria. Un mondo unico e affascinante al quale appartengono solo alcune birre prodotte ...