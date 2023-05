Maria Esposito svela com’è stato girare le scene con Massimiliano Caiazzo

Leggi su biccy

(Di giovedì 18 maggio 2023) Le riprese della quarta stagione di Mare Fuori sono ufficialmente iniziate e, che nella serie veste i panni di Rosa Ricci, è tornata a essere la protagonista. Fra sponsorizzazioni e spot tv (da Cornetto a Brosway), l’attrice sta diventando un’icona fra i giovanissimi e per questo motivo questa settimana ha rilasciato due interviste: una a Vanity Fair, una al magazine I’M. A quest’ultimo ha parlato di, alias Carmine Di Salvo. “Il rapporto conè bellissimo, lui è un grande professionista e un buon amico. Ogni volta che finiamo una scena ci battiamo il cinque e ci diciamo ‘è andata bro!'”.e il provino per Mare Fuori “Il mio provino? Era il 2021, io non avevo mai visto la serie e in realtà il provino non ...