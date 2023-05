Mare | Acampora | “Con Blue Forum rinnoviamo impegno per economia sostenibile e innovativa”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 18 maggio 2023) “A due anni dalla comunicazione 240 final della Commissione Europea con ilItaliano vogliamo rinnovare l’affinché il percorso per un’del, Inclusiva esia sempre più forte e condiviso”. – dichiara il Presidente di Assonautica Italiana, SI.Camera e Camera di Commercio Frosinone Latina Giovanni. Il 17 maggio 2021, infatti, la comunicazione rivolta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, per un nuovo approccio per un’blunell’UE. “All’interno del documento” – prosegue– “si indicava la creazione di un...