Marco Predolin | «Il malore? Colpa della malnutrizione Con la tv ho chiuso» Poi gli attacchi a Corinne Clery e Helena Prestes

Se ne sono andati, per motivi vari, Claudia Motta, la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini,e, ultima della lista, Fiore Argento. La primogenita del grande Dario ...' L'Isola dei Famosi è stata la mia ultima esperienza televisiva ', con queste parole l'ex naufragodice ufficialmente addio al mondo della tv. Un tempo conduttore Mediaset, nel corso degli anniè piano piano sparito dal piccolo schermo e negli ultimi vent'anni lo ...è tornato a parlare della sua breve esperienza a L'Isola dei Famosi . Intervistato da Novella 2000, l'ex discusso naufrago ha rivelato i reali motivi del suo ritiro dal gioco e ...

Marco Predolin rivela perché ha lasciato L'Isola dei Famosi Novella 2000

In seguito alla brevissima esperienza vissuta in Honduras con "L'isola dei famosi", Marco Predolin a "Novella 2000" ha annunciato la sua intenzione di ritirarsi dalla televisione.Rosa Perrotta, ex tronista di Uomini e Donne e influencer italiana, è costantemente bersagliata da critiche sui social media da parte degli haters. Ma gli insulti non solo solamente verso di lei bensì ...