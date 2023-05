Marco Della Noce | la nuova vita dell’ex comico di Zelig | “Ho saldato tutti i miei debiti con il Fisco | ora faccio il motivatore nelle aziende”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) L’abbiamo visto al Drive In, a Mai dire Gol, a, a Striscia la notizia.era diventato un volto noto del cabaret televisivo. Il personaggio più noto? Oriano Ferrari, capo meccanico in tuta rossa Ferrari. Da sbellicarsi. Poi la sorte gli ha voltato le spalle. E’ finito a dormire in automobile, senza più un tetto sopra la testa. Nel 2017 una drammatica intervista: “La separazione mi ha rovinato, vivo come un senza tetto”. L’appello aveva incontrato la solidarietà di un gruppo di colleghi, pronti a organizzare uno spettacolo di beneficenza per raccogliere fondi. Una crisi umana alla quale è seguita anche quella professionale. Tagliato fuori da tutte le trasmissioni che gli avevano regalato la popolarità sul piccolo schermo. Oraè ...