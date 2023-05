è il nuovo amministratore delegato di Boing spa , la joint - venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery, che edita i canali free to air Boing (...BOING SpA " la joint - venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery " comunica la nomina dicome nuovo Amministratore Delegato.assume la guida dell'editore dell'entertainment kids con i canali free to air Boing (40 del DTT), Boing Plus (DTT 45), Cartoonito (DTT 46) ...è il nuovo amministratore delegato di Boing Spa, joint - venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery.- che prende il posto di Marco ...

Marcello Dolores è il nuovo Amministratore Delegato di BOING SpA Media Key

Boing Spa, joint-venture tra Rti Mediaset e WarnerMedia (società del gruppo Warner Bros. Discovery) ha annunciato la nomina di Marcello Dolores come nuovo amministratore delegato. Dolores assume la gu ...Boing SpA – la joint-venture tra RTI Mediaset e WarnerMedia, società del gruppo Warner Bros. Discovery – ha annunciato la nomina di Marcello Dolores come nuovo Amministratore Delegato. L’uomo assume l ...