MANUELA MORENO | “SI VIVE ANCHE SENZA FAZIO LA RAI OCCUPATA? FORSE PRIMA…”

(Di giovedì 18 maggio 2023), la padrona di casa di Tg2 Post, si raccontafiltri in una lunga intervista tra pubblico e privato. Il suo look scatena i social (“Le bombe sotto il vestito erano della giornalista”): “Posso mettermi quello che voglio,una camicia accollata, le forme ci sono e si vedono. Fortuna che ho una vena ironica”. Fiorello l’ha arruolata a Viva Rai2 e lasi dice entusiasta. “Faccio finte inchieste con tono serissimo. E coinvolgo personaggi famosi. Renzi che si dichiara terrapiattista, Debora Serracchiani con i baffi finti, Calenda e l’App che ti riporta sempre al centro, Vespa barricato nello studio”, dichiara al Corriere della Sera. Si parla dell’approdo diad Agorà su Rai3. “Non ho ricevuto nessuna chiamata, ma sono pronta, ...

Gli opposti si attraggono, ma fino a quando The Delinquents di Rodrigo: il regista ... momento della giornata che rende adatti i look midi (vedi quello verde smeraldo diLucá - Dazio, ...In Rai si starebbe anche lavorando a una nuova edizione di Filorosso, il talk sperimentato da Giorgio Zanchini nell'estate del 2022, che vedrebbe questa volta alla conduzionee Peter ...Galliani rivela la storia con la giornalista. La reazione della giornalista Rai . La fine di quell'amore . Le relazioni celebri di Galliani . Galliani rivela la storia con la ...

Manuela Moreno: «Galliani per me ha perso 14 chili. Fazio Una perdita per la Rai, ma si vive anche senza» Corriere della Sera

La giornalista del «Tg2 Post»: «Galliani per me è dimagrito di 14 chili. Poi lo vidi con una persona che non avrebbe dovuto essere con lui e lo lasciai. Per tre mesi mi ha chiamata ogni sera» ...Il M5s punta su Luisella Costamagna per la terza rete. Intanto Berlusconi jr e Confalonieri tentano di arginare l'esodo di conduttori verso il servizio ...