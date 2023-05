Manuela Moreno | “Per me Galliani ha perso 14 chili Fabio Fazio una perdita per la Rai | ma si vive anche senza”

(Di giovedì 18 maggio 2023) “Sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi”. Così è iniziata la storia trae Adriano, raccontata negli scorsi giorni dall’ex dirigente del Milan. Una rivelazione che ha fatto discutere, nonostante riguardi una relazione risalente al 1999. “Il Tg2 mi aveva mandato a Montecarlo per la presentazione del libro di Emilio Fede. Alla cena di gala allo Sporting, noiosissima, sono capitata seduta vicino a lui”, ha raccontato la conduttrice del Tg2 Post al Corriere della Sera, ricordando che la storia “più o meno sarà durata un anno”. Prima di rispondere alle domande,ha voluto chiamare il suo ex compagno, come aveva fatto lo stessonella sua intervista ad Aldo ...

e l'aneddoto del vestito bordeaux in latex fetishtorna a parlare della sua relazione finita con Adriano Galliani , svelando nuovi retroscena inediti. 'Nel 1999 - ...Sono trascorsi 24 anni da quandoe Adriano Galliani formavano una coppia, ma ancora oggi non si smette di parlare di loro. Dopo la frecciatina lanciata dalla giornalista del Tg2 Post all'ex compagno , nella giornata di ...Gli opposti si attraggono, ma fino a quando The Delinquents di Rodrigo: il regista ... momento della giornata che rende adatti i look midi (vedi quello verde smeraldo diLucá - Dazio, ...

Manuela Moreno: «Galliani per me ha perso 14 chili. Fazio Una perdita per la Rai, ma si vive anche senza» Corriere della Sera

“Sono capitata seduta vicino a lui. Abbiamo riso per tutta la sera. E ha cominciato a corteggiarmi”. Così è iniziata la storia tra Manuela Moreno e Adriano Galliani, raccontata negli scorsi giorni dal ...La giornalista del Tg2 Post è tornata in auge per il gossip con Adriano Galliani: “Che altro voleva sapere di questa storia vecchia come il cucco” ...