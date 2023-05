Mangiante | «Guardiola ha capito che servivano attaccanti Inter…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 maggio 2023) La Finale di Champions League sarà tra Manchester City e Inter, Angeloriassume la situazione su Sky Sport per le due squadre. CHANCE – La Finale è definita, il 10 giugno sarà un’impresa tornare a Milano con il trofeo. Angeloparla così del match: «Il Manchester City ora può vincere la Champions League, può arrivare fino in fondo e alzare la coppa perchéhachedue centravanti. Haaland e Alvarez hanno messo al sicuro il risultato in questa stagione. Dovrà però superare e fare i conti con l’Inter, che ha perso Mkhitaryan ma è carica, 13 anni dopo l’ultima Finale di Champions League». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il ...