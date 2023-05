Manchester City-Inter | Zanetti | “In una finale può succedere di tutto”

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 maggio 2023) Contro il“devi scommettere sull’approccio” perché “in unapuòdi”. Lo sa bene Javier, vicepresidente dell’, campione d’Europa con i nerazzurri nel 2010. L’ex capitano a Radio La Red parla della prossimache vedrà la squadra di Simone Inzaghi sfidare ildi Guardiola: “Ci sono gli strumenti per impensierire una squadra imbattibile – assicura, come riporta Fc1908 – per me è ilpiù completo, perché ha alternative in tutte le linee e ha giocatori di alto livello; ovunque in campo può sbilanciarti”. Poi sfoglia l’album dei ricordi: “Se torno con la testa al 2010, in semicon il ...