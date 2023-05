Manchester City in finale di Champions | 4-0 al Real

(Di giovedì 18 maggio 2023) Dopo due anni, iltorna indiLeague e affronterà l'Inter a Istanbul. Dopo l'1-1 di Madrid i Citizen regolano 4-0 in casa il. La squadra di Guardiola gioca una gara di dominio attaccando da ogni parte.Dopo diverse palle gol sciupate, al 23' arriva la rete di Bernardo Silva. In chiusura di primo tempo ancora Bernardo Silvaizza la sua personale doppietta di testa. Ilcolpisce una traversa con Kroos e nella ripresa ci prova. Un'autorete di Militao chiude i giochi e Alvarezizza il poker

Dopo il pari per 1 - 1 dell'andata, la gara di ritorno è stata del tutto diversa. Ilha distrutto il Real Madrid e l'ha battuto per 4 - 0 davanti ai propri tifosi guadagnandosi così l'accesso alla finale di Champions League . I Citizens si sono presi la rivincita sui ...È un Carlo Ancelotti ferito quello che nel post - partita prende la parola per commentare la pesante sconfitta maturata per mano dele valsa l'uscita di scena dalla Champions League. "Bisogna riconoscere che ilha giocato meglio di noi, non c'è stato nessun cortocircuito, hanno pressato forte fin da subito ed ...(REGNO UNITO) - Il Real Madrid , nel ritorno della semifinale di Champions League viene letteralmente asfaltato all'Etihad dal(4 - 0) che conquista la finale di contro l'Inter. Questo il commento di Carlo Ancelotti , tecnico dei blancos, a Prime Video: "Ilha giocato meglio e ha meritato quindi la finale.

Il Manchester City di Pep Guardiola e l'Inter di Simone Inzaghi. I Citiziens e la Beneamata battaglieranno dunque in Turchia per conquistare il tanto agognato trofeo.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 93' Finisce la partita, Manchester City-Real Madrid 4-0. Sarà Manchester City-Inter la finale di Champions League. 92' Gooooooooooooool, Alvarez, diagonale pe ...