Manchester City impressionante | la lezione di Guardiola | ma l’Inter non parte battuta | Primapagina

(Di giovedì 18 maggio 2023) 2023-05-17 23:50:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Sarà ila sfidarenella finale di Istanbul. O meglio, sarà la squadra di Inzaghi a sfidare quella di, perché il 4-0 con cui Haaland e compagni battono i campioni d’Europa in carica, dopo l’1-1 dell’andata, impressiona molto di più dell’1-0 e del precedente 2-0 dei nerazzurri contro il Milan. Ma al di là dei risultati delle semifinali, si sapeva già che il, quasi campione nella Premier, sarebbe stato favorito contro, anche se Inzaghi non partirà battuto e fa bene a sognare di essere il primo allenatore italiano, dopo Herrera e Mourinho, a portare la coppa con le grandi orecchie nella bacheca del club nerazzurro. In ...

Dopo il pari per 1 - 1 dell'andata, la gara di ritorno è stata del tutto diversa. Ilha distrutto il Real Madrid e l'ha battuto per 4 - 0 davanti ai propri tifosi guadagnandosi così l'accesso alla finale di Champions League . I Citizens si sono presi la rivincita sui ...È un Carlo Ancelotti ferito quello che nel post - partita prende la parola per commentare la pesante sconfitta maturata per mano dele valsa l'uscita di scena dalla Champions League. "Bisogna riconoscere che ilha giocato meglio di noi, non c'è stato nessun cortocircuito, hanno pressato forte fin da subito ed ...(REGNO UNITO) - Il Real Madrid , nel ritorno della semifinale di Champions League viene letteralmente asfaltato all'Etihad dal(4 - 0) che conquista la finale di contro l'Inter. Questo il commento di Carlo Ancelotti , tecnico dei blancos, a Prime Video: "Ilha giocato meglio e ha meritato quindi la finale.

È un City di marziani: Real travolto 4-0! Guardiola in finale di Champions contro l'Inter La Gazzetta dello Sport

Guarda il portiere del Manchester City Ederson dopo la vittoria per 4-0 sul Real Madrid in UEFA Champions League.Il derby di Champions League è da record: la sfida tra Inter e Milan, valida per le semifinali di ritorno, ha portato nelle casse del club nerazzurro oltre 12,5… Leggi ...