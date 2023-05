Manchester City | Guardiola | “La Champions è speciale Sono molto felice”

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 maggio 2023) Ildi Pepè riuscito a ottenere l’accesso alla finale della UEFALeague 22/23, che si disputerà sabato 10 giugno a partire dalle ore 21.00 all’interno dell’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul. L’undici inglese dovrà vedersela con l’Inter di Simone Inzaghi in una gara secca e pronta a regalare tantissime emozioni almeno sulla carta. I Citizens nel doppio confronto semifinale, hanno fatto fuori non una squadra qualunque, bensì i Campioni d’Europa in carica. Haaland e compagni, infatti, hanno eliminato il Real Madrid di Carlo Ancelotti. 1-1 al Bernabeu era batosta al ritorno, all’interno dell’Etihad Stadium di: 4-0. Un poker dolcissimo per Pepche, nell’immediato post partita, ai microfoni di Prime Video, ha ...