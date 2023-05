(Di giovedì 18 maggio 2023) Una giovaneè stata condannata per diffamazione e multata con 1000 euro dopo aver preso di mira ladi infanzia di suosu facebook, accusandola di “rubare lo stipendio”. La madre era stata sottoposta a processo per aver offeso l'onorabilità e la reputazione delladi scuola dell'infanzia, affermando che avrebbe dovuto evitare che ilsi facesse la. Una pretesa che poco ha a checon lo stipendio dellae più con poteri paranormali che non fanno parte del bagaglio di competenze degli studenti. L'articolo .

Mamma pretende che maestra impedisca che figlio si faccia pipì addosso. “Difficile ormai fare il nostro lavoro”, “in 40 anni dequalificati e genitori maleducati”. I commenti Orizzonte Scuola

