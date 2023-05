Maltempo | Salvini non rinuncia agli slogan | ' Colpa di chi ha detto sempre No'

(Di giovedì 18 maggio 2023) Glidinon finiscono mai, neanche durante una tragedia immane come quella che si sta verificando in Emilia Romagna a causa del violento. In un'intervista a Qn, i leader ...

Gli slogan dinon finiscono mai, neanche durante una tragedia immane come quella che si sta verificando in Emilia Romagna a causa del violento. In un'intervista a Qn, i leader leghista ha parlato ...'E' stato giusto rinviare il Gp di Imola su cui il Mit aveva investito anche dei fondi - spiega. Ora è meglio concentrarsi per fronteggiare l'emergenza. Contiamo venga recuperato, magari nel ...... col cantante americano che non si fa fermare dalche ha messo in ginocchio l'intera ... E non manca chi ironizza su un possibile tweet di, ricordando il messaggio - gaffe del ministro. ...

Autodromo Imola maltempo, Salvini chiede il rinvio del Gran Premio di Formula 1 il Resto del Carlino

Il ministro delle Infrastrutture e quello dell'Ambiente si scagliano contro quanti ideologicamente si oppongono alla realizzazione di opere ...Un metro d’acqua nel centro storico di Lugo, il bollettino dei morti che cambia (al momento salgono a nove le vittime), una quantità di pioggia mai vista, che ha fatto salire in poco tempo il livello ...