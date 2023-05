Maltempo | riaperto tratto A14 Rimini nord-Cesena nord In A1 | fra Sasso Marconi e bivio direttissima | deviazione per smottamento

(Di giovedì 18 maggio 2023) Continuano le operazioni della task force di Autostrade per l’Italia nelle aree colpite dall'emergenza, grazie al lavoro delle squadre e al miglioramento meteo dell’ultima fase, è stato possibile riaprire ilcompreso train direzione Bologna e ilcompreso tra Forlì ein direzione Ancona

Per l’Emilia Romagna è stata un’altra notte da incubo. E il risveglio al terzo giorno di maltempo è ancora difficile. In alcune zone per tutta la notte è risuonato l’allarme e l’appello alla popolazio ...A Ravenna è stato chiesto ai residenti di alcune zone di salire ai piani alti delle abitazioni a causa di nuovi allagamenti. Riaperti i ...