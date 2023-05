Maltempo | Renzi “Basta rinvii | Meloni riprenda l’unità di missione”

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 18 maggio 2023) ROMA (ITALPRESS) – C’era un progetto che “non era mio ma di Renzo Piano. In questo momento, però, qualsiasi discussione credo sia superflua perchè prima ci sono le lacrime per i 9 morti, per le persone disperse, per i migliaia di evacuati, ora diamo tutti una mano. Una volta asciugate le lacrime c’è una struttura che avevamo messo in campo, faccio un appello al presidentecon i, si tratta di rimettere in piedidi. C’era scritto ‘Renzì, lo leviamo e mettiamo ‘Melonì”. Così il leader di Italia Viva, Matteo, a Sky Tg24. “Il cambiamento climatico c’è e non lo puoi negare. Mettiamo i soldi su questo e non sugli stadi”, aggiunge. – foto Agenziafotogramma.it – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.