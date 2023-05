Maltempo | Red Ronnie | ' disastro in Emilia Romagna provocato?' | è bufera su Twitter

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 maggio 2023) Roma, 18 mag. (Adnkronos) - "Bologna oggi non piove. Ma chi haquesto? Misterioso volo insistente di un aereo. Ilinè stato?". A scriverlo suè Red, che assieme alle considerazioni posta un video in cui pone l'interrogativo che il- e i disastri annessi- siano stati provocati dai movimenti di un aereo che ha attraversato i cieli delle zone colpite. "Aereo anche nelle Marche, poi l'alluvione? E il terremoto in Turchia?", aggiunge il popolare conduttore. Parole, quelle di Red, che hanno scatenato decine di commenti e di osservazioni, alcune interessate, altre dubbiose e molte ironiche o sprezzanti. "Non posso credere che si possano ...