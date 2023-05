Maltempo | Marche | 400 interventi vigili del fuoco in 48ore

in Emilia Romagna e, ancora chiusure oggi giovedì 18 maggio lungo l'A14. Questo il quadro aggiornato della viabilità sull'autostrada: in direzione di Bologna chiusura del tratto tra ...Nellesono 150 i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso con 50 automezzi, e più di 400 gli interventi effettuati nelle ultime quarantott'ore. Nell'ultima giornata le maggiori ...Lo stato di calamità per Emilia Romagna e per il Nord della"sarà dichiarata martedì, perché ...in Emilia e Romagna è ancora allerta rossa L'Emilia Romagna stretta dalla morsa del fango ...

“La Fimmg esprime massima vicinanza e solidarietà alle popolazioni di Emilia-Romagna e Marche colpite dalle alluvioni. Anche in queste ore drammatiche, i medici di medicina generale sono al fianco dei ...La squadra di Pesaro si trova con l'impianto sportivo sintetico spazzato via dal maltempo. Solo qualche giorno fa ha festeggiato il salto di categoria Il maltempo che ha flagellato tutte le Marche ha ...