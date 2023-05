Maltempo | le Marche chiedono lo stato di emergenza

Per l'ondata didi questi giorni, lechiedono lo stato di emergenza. Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha inviato questo pomeriggio una lettera al ministro della Protezione Civile Nello ...Temi fortemente connessi a quanto è avvenuto in queste settimane in ER, nellee in altre aree del Paese, ma totalmente assenti dall'agenda di governo in questi mesi. Infine è stata comunicata ...Disagi anche per la circolazione ferroviaria Il fortee gli allagamenti, che continuano a interessare tutta l'area fra Emilia - Romagna,e Toscana, stanno causando la riduzione ...

Così il dirigente della Protezione Civile delle Marche Stefano Stefoni annunciando la situazione in miglioramento in tutta la Regione. Dalle 14 di oggi nelle Marche l'allerta diventa gialla per ...“L’ondata di maltempo che ha interessato l’intero territorio della Regione Marche a partire dal giorno 16 maggio 2023, ha causato ingenti danni – scrive il presidente Acquaroli -. Gli eccezionali nubi ...