Almeno faccio questi voti che estendo a tutte le forze politiche" ha detto Lache ha aggiunto che servono risorse, risorse e interventi più lunghi perché in futuro non si ripetano questi eventi"......l'omologo italiano ha espresso la sua vicinanza all'Italia per le vittime delche si è ... Maia Sandu, si augura avvenga 'il prima possibile' per proteggersi dalla minacciae spera in una ...Così il presidente del Senato, Ignazio La, a margine della visita al Salone del libro di Torino, ha lanciato un appello all'unità della politica per affrontare l'emergenzain Emilia ...

Maltempo: La Russa, in momenti come questi serve unità - Politica Agenzia ANSA

Ancora una notte di paura, di pioggia e allagamenti in Romagna, particolarmente nella zona di Ravenna. La frattura fra Reda ..."In momenti come questi bisogna eliminare ogni differenza, rimboccarsi le maniche e cercare di fare ripartire nel migliore dei modi cittadini, istituzioni, Regione". Lo ha detto il presidente del Sena ...