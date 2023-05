Maltempo-killer in Emilia | la preghiera del Papa | “Conforto e consolazione”

Il Papa ha inviato un messaggio al cardinale Matteo Zuppi esprimendo "i suoi sentimenti di viva partecipazione per l'impressionante disastro che ha colpito il territorio" . "Assicura fervide preghiere ...Nuova allerta per la giornata di giovedì 18 Ennesima per ilin Emilia - Romagna, in vigore dalla mezzanotte di mercoledì 17 maggio a quella di giovedì 18 maggio. L'allerta riguarderà, per ...Video su questo argomento Cesena sotto l'acqua: esonda il fiume Savio,- GUARDA Nel Pesarese chiuse sette strade provinciali. Più di 500 gli interventi dei pompieri. Ma il Misa, ...

Ci troviamo di fronte ad una semplice allerta meteo per maltempo o al cambiamento climatico Ecco il parere dell'esperto.In Emilia-Romagna chiuse 450 strade e molte aree non sono ancora state raggiunte dai soccorritori. Dopo le piogge eccezionali dei giorni scorsi si sono già staccate 250 frane ...